Giappone, terremoto di magnitudo 6,1 al largo di Hokkaido (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter è stato registrato oggi in Giappone, al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido. Lo ha reso noto l'agenzia meteorologica Giapponese, secondo cui l'epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ora locale, è stato localizzato ad una profondità di 60 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami.

