Giappone, scossa di terremoto 6.1 nel Nord del Paese: trema l’Hokkaido – I video (Di sabato 25 febbraio 2023) Verso l’ora di pranzo italiana, quando in Giappone è già sera, una forte scossa di terremoto ha colpito la regione di Hokkaido. Il sisma, di magnitudo 6,1 sulla scala Richter, ha colpito la parte orientale dell’isola settentrionale Giapponese, sabato 25 febbraio. La Reuters fa sapere che, al momento, nessuna allerta tsunami è stata emessa dalle autorità locali, nonostante le città costiere abbiano sentito la scossa con particolare intensità. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 42,9 chilometri. Stando alle prime rilevazioni, non risultano esserci stati danni a cose o a persone. I video February 25, 2023 February 25, 2023 su Open Leggi anche: Turchia, arrestato un giornalista che raccontava le vittime del terremoto. L’accusa: ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Verso l’ora di pranzo italiana, quando inè già sera, una fortediha colpito la regione di Hokkaido. Il sisma, di magnitudo 6,1 sulla scala Richter, ha colpito la parte orientale dell’isola settentrionalese, sabato 25 febbraio. La Reuters fa sapere che, al momento, nessuna allerta tsunami è stata emessa dalle autorità locali, nonostante le città costiere abbiano sentito lacon particolare intensità. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 42,9 chilometri. Stando alle prime rilevazioni, non risultano esserci stati danni a cose o a persone. IFebruary 25, 2023 February 25, 2023 su Open Leggi anche: Turchia, arrestato un giornalista che raccontava le vittime del. L’accusa: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terremoto in Giappone, scossa di 6,1 sull’isola di Hokkaido - amopittura : RT @Corriere: Terremoto in Giappone, scossa di 6,1 sull’isola di Hokkaido - Luxgraph : Terremoto in Giappone, scossa di 6,1 sull’isola di Hokkaido #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - infoitestero : Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 6.1 - infoitestero : Terremoto Giappone, forte scossa sull’isola di Hokkaido -