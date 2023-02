Gf Vip, tra Oriana e Daniele è tutto finito? La ragazza a Nicole: 'Non mi sento desiderata'. La reazione di lui (Di sabato 25 febbraio 2023) C'è una profonda crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro . Dopo l'ultima puntata del Gf Vip , i due hanno avuto un confronto per tutta la notte con il quale hanno provato a capire se ci possa ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) C'è una profonda crisi traMarzoli eDal Moro . Dopo l'ultima puntata del Gf Vip , i due hanno avuto un confronto per tutta la notte con il quale hanno provato a capire se ci possa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - ciaosonokekka : RT @tendenzetv: Ogni sabato vota il best trending vip/hashtag tv della settimana. I partecipanti sono stati scelti da voi in base ai like a… - SpacePinguina : RT @tendenzetv: Ogni sabato vota il best trending vip/hashtag tv della settimana. I partecipanti sono stati scelti da voi in base ai like a… - sonoesaurita21 : RT @tendenzetv: Ogni sabato vota il best trending vip/hashtag tv della settimana. I partecipanti sono stati scelti da voi in base ai like a… - Vip___era : RT @KiaAltariel: Luca ?????? 'Basta mettersi in mezzo,non è meglio che si parlano tra loro?' #oriele -