Gf Vip 7 | nuove incomprensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che lamenta di ricevere poche attenzioni dal veronese | “Io ho bisogno di stabilità”

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nella giornata di ieriha avanzato qualche perplessità sul reale interesse diDalnei suoi confronti. Parlando con Milena Miconi nel van del Grande Fratello Vip, l’influencer venezuelana ha fatto presente un cambiamento improvviso del: Non mi va di stare dietro, non lo so. Non so il perché di questi passi indietro così all’improvviso…Cosa c’è che non va adesso? Sono quattro giorni chenon mi abbraccia e sta ore e ore con me. Non capisco questi alti e bassi. Fuori non riuscirei a stare bene con una persona che ha questi alti e bassi perché hodi. Io mi affeziono, quindi se vedo che fa passi indietro non è che sto molto bene. Successivamente,ha deciso di ...