Gf Vip 7 | la mamma di Edoardo Tavassi “sbugiarda” gli autori del programma | ecco cosa ha pubblicato sui social

(Di sabato 25 febbraio 2023) La puntata del Gf Vip 7 andata in onda giovedì sera è stata caratterizzata da quello che è stato ribattezzato il “van gate”., Micol Incorvaia,Donnamaria e Nicole Murgia sono stati ripresi per essersi appartati a parlare nel van staccando i microfoni ambientali. Una violazione del regolamento dunque, sulla quale Alfonso Signorini ha deciso di non soprassedere, mandando tutti e quattro i colpevoli al televoto. Sulla questione, però, ha deciso di intervenire ladi, Emanuela Fuin, la quale ha fatto delle rivelazioni che sbugiarderebbero gli: la signora, infatti, ha affermato che i ragazzi staccavano i microfoni ambientali già da mesi e glinon solo ne erano a conoscenza, ma ridevano quando glielo lo riferivano: La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, la mamma di Edoardo Tavassi “sbugiarda” gli autori del programma: ecco cosa ha pubblicato sui social - Vip___era : RT @wellcomeagain: Mamma mia, ma quanto sono belli ?? #gfvip #lucaonegfvip #luvana - daymelloreal7 : RT @blogtivvu: La mamma di Tavassi sgancia la bomba e demolisce gli autori del GF Vip: “Cosa mi hanno detto…” - blogtivvu : La mamma di Tavassi sgancia la bomba e demolisce gli autori del GF Vip: “Cosa mi hanno detto…” - Anjichan88 : È da un bel po' di tempo che non seguo più il GF Vip, cioè da quando è successo il casino con Bellavia. A volte per… -

...Gate' e sgancia una bomba non da poco in merito ai microfoni ambientali che Edoardo ha confessato di aver staccato per avere un momento di intimità con Micol Incorvaia nella Casa del GF...Esclusi lunedì e giovedì, che vedono il Grande Fratello, può essere escluso altrettanto il ... Per quanto riguarda la prima serata, oltre alla sospensione della terza puntata di Buongiorno2 ,...

Emanuela Fuin, la mamma dei Tavassi, contro il Gf Vip: "Mostra solo tossicità e insulti" Today.it

Gf Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi “sbugiarda” gli autori Isa e Chia

Gf Vip, lo sfogo della mamma di Edoardo Tavassi: «Manda in onda solo liti e scontri e ignora le coppie belle» ilmattino.it

Leo Gassmann figlio modello: i video con la mamma sono dolcissimi Today.it

La rissa tra mamme al Cadillac Village colpa di Guendalina Tavassi ... Fanpage.it

Quando andrà in onda la nuova puntata di Buongiorno Mamma 2 Ma quando verrà recuperata la puntata ... “libero” considerando che lunedì e giovedì sono occupati dal GF Vip mentre mercoledì c’è il ...Cambiano i palinsesti Mediaset dopo la scomparsa del grande Maurizio Costanzo. L’emittente ha voluto ricordare con un lungo speciale il giornalista, simbolo di varie generazioni e della nostra cultura ...