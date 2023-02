GF Vip 7 | eliminato Antonino Spinalbese | il gesto di Ginevra Lamborghini

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7,è statodopo essere finito al televoto insieme a Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Dopo aver appreso la notizia da Alfonso Signorini, l’hair-stylist si è mostrato entusiasta all’idea di poter finalmente rivedere sua figlia Luna Marì dopo cinque mesi trascorsi nella Casa. Il vippone non poteva sapere che ad attenderlo c’eracon una sorpresa in serbo per lui. GF Vip 7,abbandona la Casa “Qui dentro ho capito che il mio mezzo di comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori”, ha dichiaratoprima di lasciare il reality, anche Alfonso Signorini ha ...