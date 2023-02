Gf Vip 7 | Davide Donadei allude alla relazione con “una famosa” | Chiara Rabbi interviene sui social

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 febbraio 2023), ex fidanzata di, ha risposto ad alcuni utenti che chiedevano spiegazioni sulle ultime dizione del concorrente del Grande Fratello Vip 7. Parlando con Antonella Fiordelisi, originaria di Salerno, l’ex tronista ha detto: “Io sono stato con una“, senza però rivelarne l’identità. Stando alle sue parole, la ragazza in questione vivrebbe a Casoria, in provincia di Napoli.luce di queste affermazioni, gli utenti del web hanno ipotizzato che il nome della donna sia Roberta ed hanno chiesto chiarimenti a, ex corteggiatrice del ‘vippone‘ durante il dating show Uomini e Donne. L’influencer ha prontamente smentito la presunta identità della donna, così come l’esperta di gossip Deianira Marzano. In precedenza, ...