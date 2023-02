Getta 11 dosi di crack dal finestrino a Avella (Di sabato 25 febbraio 2023) Getta 11 dosi di crack dal finestrino di un auto al controllo dei carabinieri: denunciata un 50enne Getta 11 dosi di crack dal finestrino dell’auto. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato una 50enne di Sirignano per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Ieri mattina, ad Avella, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito sulla Strada Statale 7Bis. Nel corso dell’attività la passeggera – già nota alle Forze dell’Ordine – con mossa fulminea, ha Gettato un involucro, nel maldestro tentativo di disfarsene. I militari lo hanno recuperato: all’interno 11 dosi di ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)11didaldi un auto al controllo dei carabinieri: denunciata un 50enne11didaldell’auto. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato una 50enne di Sirignano per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Ieri mattina, ad, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito sulla Strada Statale 7Bis. Nel corso dell’attività la passeggera – già nota alle Forze dell’Ordine – con mossa fulminea, hato un involucro, nel maldestro tentativo di disfarsene. I militari lo hanno recuperato: all’interno 11di ...

