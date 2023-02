Genoa-Spal (sabato 25 febbraio 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici, diretta TV. Oddo convoca Pepito Rossi (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante il punto di penalizzazione e la sconfitta del 5 febbraio del Tardini, il Genoa si è ripreso bene e per ora mantiene il secondo posto in classifica alle Spalle della lepre Frosinone. Bari, Südtirol e Reggina però inseguono a poche lunghezze di distanza e faranno di tutto per raggiungerlo perché la promozione diretta fa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante il punto di penalizzazione e la sconfitta del 5del Tardini, ilsi è ripreso bene e per ora mantiene il secondo posto in classifica allele della lepre Frosinone. Bari, Südtirol e Reggina però inseguono a poche lunghezze di distanza e faranno di tutto per raggiungerlo perché la promozionefa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FootStatsCalcio : RT @buoncalcio: #GenoaSpal, i precedenti @FootStatsCalcio: scontro diretto numero 20. Prima volta tra Gilardino e Oddo - storiainter : Il Calcio in TV oggi 25 febbraio 2023 Verona-Inter (primavera) (ore 12:30 SI Sportitalia) Espanyol-Mallorca (ore 1… - pianetagenoa : Dal Salento per Genoa-SPAL: Ivano Pezzuto alla seconda volta al 'Ferraris' - - pianetagenoa : LIVE VIDEO, Genoa-Spal: commenti in 'La voce del Patrone rossoblù' e ne 'Il Salotto del Grifone' con Edoardo Bus e… - infoitsport : Genoa-SPAL: dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita -