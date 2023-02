Genoa-Spal | le formazioni ufficiali | Puscas titolare | c'è Nainggolan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Spal, il primo tempo della partita del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Spal, il primo tempo della partita del Ferraris (live) - Gazzismo : Se pensate che la vostra giornata sia finita qui, allora non siete veri tifosi della Bari. Genoa-Spal va vista tut… - Scomodo2063 : #Genoa la partita di oggi contro la Spal mi dà la possibilità di ricordare mio nonno Alessandro, di Ferrara, classe… - DirettaSpal : Ingresso in campo delle due squadre, ormai ci siamo per il fischio d'inizio di #Genoa-#SPAL! #GENSPA #SerieBKT -

Commenta per primo Non solo Frendrup. Nella formazione delche tra qualche minuto scenderà in campo a Marassi per sfidare laoltre al mediano Danese, messo KO all'ultimo minuto da una gastroenterite, mancherà anche Massimo Coda Il bomber campano, ...Alle 16.15su Sky Sport Calcio, domani Ascoli - ...

Genoa-Spal, probabili formazioni: Haps e Coda dal primo minuto in campo - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Oddo prima di Genoa-SPAL: "Per ora non guardiamo la classifica. Giochiamocela con tutti" LoSpallino.com

Genoa-SPAL, le formazioni ufficiali: c'è Nainggolan, Jagiello-Gudmundsson dietro Coda TUTTO mercato WEB

Genoa - Spal: le formazioni ufficiali delle due squadre Genoa News 1893

Genoa-Spal, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...GENOVA - Il Genoa in campo alle 16.15 cerca una vittoria in casa contro la Spal. Al Ferraris oltre 23000 spettatori per fare la carica al Grifone. Tra i rossoblu oltre a Hefti e Aramu, non è tra i con ...