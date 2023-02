Genoa – SPAL, i convocati (Di sabato 25 febbraio 2023) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita Genoa – SPAL, valida per la 26° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Brazão, Pomini DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti, Rossi Fonte articolo e foto: www.SPALferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 26° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Brazão, Pomini DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti, Rossi Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

