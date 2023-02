Gelmini | “Con la scomparsa di Maurizio Costanzo l’Italia perde un gigante della comunicazione”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA – “Con ladiun. Protagonista assoluto nel campo radio-televisivo,è stato uno straordinario creativo: ha inventato nuovi format e lanciato moltissimi talenti. Con la sua personalità eclettica non ha fatto solo cronaca o spettacolo, ma si è anche contraddistinto per le battaglie sociali e civili. La sua memorabile trasmissione contro la mafia gli procurò un attentato dal quale si salvò per un soffio. Lascia un vuoto incolmabile”. Così sui suoi canali social Mariastella(foto), parlamentare di Azione ed ex ministra per le autonomie e gli affari regionali. L'articolo L'Opinionista.