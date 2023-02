Gazzetta – Barella-Liverpool | l’Inter può resistere alla cessione

(Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-25 17:40:34 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente drosea: Ildi Klopp potrebbe farsi avanti in estate per portare in Premier League il centrocampista di Inzaghi: in tempo di sostenibilità economica l’offerta farebbe vacillare i nerazzurri, ma alcune mosse permetterebbero al club diI giocatori forti piacciono, l’assioma è ovvio. Da una parte c’è l’orgoglio del poter vantare una rara gemma nel proprio arsenale, dall’altra il timore di fondo che qualcuno possa finire per essere ammaliato dal luccichio e si presentiporta con l’intento di fare sua la pietra preziosa. Un problema a livello sportivo, un’occasione sul piano economico. È chiaro, però, che se si parla di Inter c’è un calciatore che nessuno vorrebbe vedere altrove: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... S_ASTORQUIZA : RT @SoyCalcio_: ?? El Liverpool, muy interesado en Nicolò Barella para verano. [La Gazzetta dello Sport] - sportli26181512 : Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a Barella: Dumfries, Champions, cess… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a #Barella - Gazzetta_it : Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a #Barella - jhoan_gr : RT @SoyCalcio_: ?? El Liverpool, muy interesado en Nicolò Barella para verano. [La Gazzetta dello Sport] -

... proprio Nicolò, per il quale si registra un'attenzione particolare dalle parti di ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...Inzaghi ci aveva provato in tutti i modi - Gagliardini contro il Sassuolo, Vecino a Torino,con la Fiorentina - tranne uno: Calhanoglu. L'invenzione di Hakan regista ha ridisegnato le ...

Dumfries, Champions, cessioni collaterali: l'Inter può difendersi dall'assalto a Barella La Gazzetta dello Sport

Attenta Inter, c'è anche Barella nella lista dei rinforzi del Liverpool La Gazzetta dello Sport

Lukaku: "Ho passato mesi complicati. Barella Il primo che porterei in guerra" La Gazzetta dello Sport

Inter, niente multa a Barella e Lukaku dopo il litigio in campo con la Samp La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: Barella nel mirino del Liverpool, l'Inter lo valuta 80mln Goalist

Nicolò Barella è finito nel mirino di due club di Premier League. Arsenal e Liverpool sono infatti fortemente interessati al centrocampista dell’Inter in vista della prossima stagione. L’Inter, però, ...Dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, Simone Inzaghi per la partita di Bologna domani all'ora di pranzo valuta di concedere un turno di riposo, almeno inizialmente, a tre giocatori: si ...