Gasperini: 'Ogni tanto prendiamo qualche buca, ma siamo fieri di essere in alto' (Di sabato 25 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Atalanta: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 25 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Atalanta: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 25 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gasperini: “Ogni tanto prendiamo qualche buca, ma siamo fieri di essere in alto”: Gasperini: “Ogni tanto prendiamo… - Gazzetta_it : Gasperini: “Ogni tanto prendiamo qualche buca, ma siamo fieri di essere in alto” - Antoniodnaross1 : @aldoolaf81 @ChristianFalci1 Come mai invece quella merda di Gasperini ci riesce ogni anno? - squiddy98 : @andremarte_ La risposta alla prima domanda è No volevo solo offendere Gasperini Sulla seconda, credo che abbia m… - 360_IMinter : Ogni anno esce la velina che Gasperini prepari la partita della vita contro il Milan, poi come ogni anno fa cagare… -