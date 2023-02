Gasperini: “A San Siro per riscattarci, anche noi abbiamo le nostre armi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Zingonia. A San Siro per riscattare il ko col Lecce. Poi, con quali interpreti, Gasp lascia un dubbio se sarà tridente o no, nell’Atalanta di domani. Sentiamo Gasperini: col Milan è uno scontro diretto e c’è il problema dei gol subiti all’inizio… “È successo col Lecce, speriamo di evitare altri gol così. La sconfitta col Lecce è stata un brutto stop, dobbiamo cercare di riscattarci. Il Milan si e ripreso, però noi abbiamo motivazioni forti”. Continua Gasp: “A Milano contro i campioni d’Italia avremo sicuramente grandi motivazioni, il Milan è forte e possibilmente dovremo fare una bella prestazione. Prendere gol subito? Succede, domenica c’era tempo ma non siamo riusciti a rimontare…” Il diverso rendimento in casa e fuori? “Quando giochi non è solo contro le grandi, in A bisogna essere sempre al meglio e in casa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023) Zingonia. A Sanper riscattare il ko col Lecce. Poi, con quali interpreti, Gasp lascia un dubbio se sarà tridente o no, nell’Atalanta di domani. Sentiamo: col Milan è uno scontro diretto e c’è il problema dei gol subiti all’inizio… “È successo col Lecce, speriamo di evitare altri gol così. La sconfitta col Lecce è stata un brutto stop, dobbiamo cercare di. Il Milan si e ripreso, però noimotivazioni forti”. Continua Gasp: “A Milano contro i campioni d’Italia avremo sicuramente grandi motivazioni, il Milan è forte e possibilmente dovremo fare una bella prestazione. Prendere gol subito? Succede, domenica c’era tempo ma non siamo riusciti a rimontare…” Il diverso rendimento in casa e fuori? “Quando giochi non è solo contro le grandi, in A bisogna essere sempre al meglio e in casa ...

