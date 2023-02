Gaffe ai Soliti Ignoti: «Sono io l’agente immobiliare» – Video (Di sabato 25 febbraio 2023) Soliti Ignoti Tutti i concorrenti di Soliti Ignoti vorrebbero imbattersi nell’ignoto che rivela la sua “identità” di spontanea volontà, ponendo fine ad ogni dubbio o incertezza nel gioco. La clamorosa Gaffe nel programma dell’access di Rai 1 condotto da Amadeus si è consumata nella puntata di ieri. La coppia giocatrice era rimasta con tre Ignoti ancora da “smascherare”, due dei quali interpellati ma con errore. Va da sé che gli indizi del terzo ed ultimo ignoto sarebbero persino superflui. “Ci dica quello che ci doveva dire così ci togliamo il pensiero” dice Amadeus all’ignoto, che non si fa affatto pregare: “Sono io l’agente immobiliare“. Risate in studio: per la prima volta, un ignoto si rivela prima ancora che i concorrenti ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023)Tutti i concorrenti divorrebbero imbattersi nell’ignoto che rivela la sua “identità” di spontanea volontà, ponendo fine ad ogni dubbio o incertezza nel gioco. La clamorosanel programma dell’access di Rai 1 condotto da Amadeus si è consumata nella puntata di ieri. La coppia giocatrice era rimasta con treancora da “smascherare”, due dei quali interpellati ma con errore. Va da sé che gli indizi del terzo ed ultimo ignoto sarebbero persino superflui. “Ci dica quello che ci doveva dire così ci togliamo il pensiero” dice Amadeus all’ignoto, che non si fa affatto pregare: “io“. Risate in studio: per la prima volta, un ignoto si rivela prima ancora che i concorrenti ...

