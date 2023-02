Gabriele Cirilli a Ciao Maschio: «Il mio sogno erotico? Fare sesso con un altro uomo» – Video in anteprima (Di sabato 25 febbraio 2023) Gabriele Cirilli a Ciao Maschio Il viaggio di Ciao Maschio nella seconda serata del sabato di Rai 1 prosegue con la quinta puntata e l’incontro di tre diverse personalità maschili legate in qualche modo tra loro da un filo che collega fallimento e rinascita. Nunzia De Girolamo – dopo la finale di Tale e Quale Sanremo – incontrerà e intervisterà Gabriele Cirilli, reduce proprio dallo show di Carlo Conti, il nuotatore e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e il nuotatore Manuel Bortuzzo, lo scorso anno recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Al centro dei loro racconti, spazio anche a piccanti curiosità, a cominciare dal sogno erotico non ancora realizzato di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023)Il viaggio dinella seconda serata del sabato di Rai 1 prosegue con la quinta puntata e l’incontro di tre diverse personalità maschili legate in qualche modo tra loro da un filo che collega fallimento e rinascita. Nunzia De Girolamo – dopo la finale di Tale e Quale Sanremo – incontrerà e intervisterà, reduce proprio dallo show di Carlo Conti, il nuotatore e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e il nuotatore Manuel Bortuzzo, lo scorso anno recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Al centro dei loro racconti, spazio anche a piccanti curiosità, a cominciare dalnon ancora realizzato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N_DeGirolamo : RT @fabiofabbretti: ?? Gabriele Cirilli a #CiaoMaschio: “Il mio sogno erotico? Fare sesso con un altro uomo” Video in anteprima ?? https://t… - gabrieledimarzo : RT @fabiofabbretti: ?? Gabriele Cirilli a #CiaoMaschio: “Il mio sogno erotico? Fare sesso con un altro uomo” Video in anteprima ?? https://t… - fabiofabbretti : ?? Gabriele Cirilli a #CiaoMaschio: “Il mio sogno erotico? Fare sesso con un altro uomo” Video in anteprima ?? - KarmaBofficial : RT @GerryGaldieri1: E la nottata prosegue con i protagonisti della serata di stasera che ci regaleranno tanti sorrisi ED EMOZIONI FORTI: Ga… - N_DeGirolamo : RT @TeleVisionaro: ?? Nuovo appuntamento con #CiaoMaschio sabato 25/2 in seconda serata #Rai1 Gli Ospiti saranno: Gabriele Cirilli Alex Di… -