G7 | i leader gelano Zelensky | cosa hanno detto sui caccia F-16

(Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine del meeting virtuale di ieri del G7, dove alle 15 il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è collegato anche con ilucraino Volodymyr, sono sia i pro che i contro a far sorridere, ma allo stesso tempo a lasciare l’amaro in bocca a Kiev. Se da una parte, appunto, l’Occidente ha ribadito il fermo sostegno all’Ucraina, annunciando di voler applicare le sanzioni pure ai Paesi che sosterranno militarmente la Russia (Iran su tutti); dall’altra, vi è il secco no di Regno Unito e Usa sull’invio deiF-16. Una posizione che, per la prima volta, divide Washington da quello che è il suo principale alleato in Europa sul fronte ucraino: Varsavia. Ormai da settimane, infatti, il governo polacco è stato tra i primi a spendersi circa l’invio deia Kiev, aprendo alla possibilità che i ...