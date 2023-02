Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema - iconanews : G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema - fisco24_info : G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema: Attesa per un 'atterraggio morbido' dell'economia - tiberiobagnarol : RT @ansa_economia: Alta tensione sull'Ucraina al G20, a rischio il comunicato finale. Yellen: 'Una presa di posizione forte che condanni la… - ansa_economia : Alta tensione sull'Ucraina al G20, a rischio il comunicato finale. Yellen: 'Una presa di posizione forte che condan… -

Lo ha detto a Bloomberg tv la segretaria al Tesoro Usa Janet, che continua ad aspettarsi un atterraggio morbido dell'economia nonostante la stretta monetaria. .ha spiegato che lasciar fuori dal comunicato fiscale una condanna della guerra segnerebbe un passo indietro dal verticedi Bali dello scorso novembre. "Non possiamo mettere in discussione ...

G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema - Economia Agenzia ANSA

G20: Yellen, migliorate le prospettive dell'economia mondiale - Economia Agenzia ANSA

G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema Tiscali Notizie

Alta tensione sull'Ucraina al G20, a rischio il comunicato finale Agenzia ANSA

G20: Yellen, l'alta inflazione Usa resta un problema La Prealpina

Georgieva separately urged central banks to "stay the course" for a return to price stability that's critical to investors and consumers alike ...Finance leaders from the world's biggest economies were unable to resolve differences on Saturday over the war in Ukraine and inched forward on moves to restructure distressed nations' debt, people ...