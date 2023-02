G20 | la condanna della guerra non è unanime | salta il comunicato congiunto L’astensione di Cina e Russia

Leggi su open.online

(Di sabato 25 febbraio 2023) Solo una lunga nota di sintesi, e non il tradizionaleufficiale, sancisce la fine del G20 dei ministri delle Finanze a Bangalore, in India. Difficile mettere d’accordo tutti i Paesi sullaallain Ucraina, ma anche sull’inammissibilità dell’uso di armi nucleari. I paragrafi che riguardano questi due punti infatti, non vengono sottoscritti da. Nel Chair’s Summary and Outcome Document, la presidenza di turno indiana riassume i principali temi in discussione al vertice. «Il G20 non è il forum deputato a risolvere problemi relativi alla sicurezza», si legge nel documento, «sappiamo tuttavia che le problematiche di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale». I paragrafi 3 e 4, quelli nono sottoscritti da Mosca ...