G20, Giorgetti "No passi indietro rispetto a Bali" (Di sabato 25 febbraio 2023) BANGALURU "Non possiamo mettere in discussione ciò che è stato approvato a Bali e qualsiasi altra soluzione sarebbe un arretramento inaccettabile". Così il ministro Giancarlo Giorgetti prima dell'inizio dei lavori dell'ultima giornata del G20. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

