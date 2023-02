G20, Giorgetti “No passi indietro rispetto a Bali” (Di sabato 25 febbraio 2023) BANGALURU “Non possiamo mettere in discussione ciò che è stato approvato a Bali e qualsiasi altra soluzione sarebbe un arretramento inaccettabile”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti prima dell'inizio dei lavori dell'ultima giornata del G20 riferendosi alla ferma condanna dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) BANGALURU “Non possiamo mettere in discussione ciò che è stato approvato ae qualsiasi altra soluzione sarebbe un arretramento inaccettabile”. Così il ministro Giancarloprima dell'inizio dei lavori dell'ultima giornata del G20 riferendosi alla ferma condanna dell'attacco della Russia contro l'Ucraina. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

