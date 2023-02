G20 Finanze: la Cina blocca il documento per condannare la guerra di Mosca (Di sabato 25 febbraio 2023) La Russia e la Cina non hanno approvato la dichiarazione di condanna alla guerra in Ucraina contenuta nel documento del G20 di Bangalore, in India. Il summit si è concluso senza un comunicato finale ufficiale, ma con una sintesi della presidenza di turno indiana. La stessa situazione è avvenuta nei precedenti G20 da quando è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) La Russia e lanon hanno approvato la dichiarazione di condanna allain Ucraina contenuta neldel G20 di Bangalore, in India. Il summit si è concluso senza un comunicato finale ufficiale, ma con una sintesi della presidenza di turno indiana. La stessa situazione è avvenuta nei precedenti G20 da quando è L'articolo proviene da Inews24.it.

