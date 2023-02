G20 | alta tensione sull’Ucraina | è a rischio il documento ufficiale

Leggi su tag24

(Di sabato 25 febbraio 2023) La guerra in Ucraina con la Russia, resta al centro delle discussioni del G20 di Bangalore tra i ministri delle Finanze e i governatori. Ilpiù grosso è che non si arrivi alla pubblicazione di un comunicato congiunto: la presidenza dell’India non vuole inserire la parola “guerra” nel comunicato finale, insieme all’opposizione di Cina ... TAG24.