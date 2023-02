Futuro ancora al Napoli? Incontro chiarificatore con gli agenti (Di sabato 25 febbraio 2023) Il gruppo del Napoli è focalizzato solo ed esclusivamente al campo e alle partite che dovranno affrontare per continuare a scrivere la storia. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi non vogliono sentir parlare di Futuro. L’obiettivo è vincere lo Scudetto e andare più avanti possibile in Champions League e poi solo al termine della stagione si penserà agli anni a venire. La società, invece, inizia già a progettare il Futuro per capire bene dove iniziare ad agire in caso di addii importanti. Rinnovo MeretRinnovo Meret: si va verso la firma del contratto Secondo quanto riferisce La Repubblica, il Napoli vuole continuare con Alex Meret. Dopo un’estate infuocata, passata dalla possibile firma con lo Spezia al nuovo accordo annuale con gli azzurri, il portiere si è preso la titolarità e si è dimostrato uno dei portieri ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Il gruppo delè focalizzato solo ed esclusivamente al campo e alle partite che dovranno affrontare per continuare a scrivere la storia. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi non vogliono sentir parlare di. L’obiettivo è vincere lo Scudetto e andare più avanti possibile in Champions League e poi solo al termine della stagione si penserà agli anni a venire. La società, invece, inizia già a progettare ilper capire bene dove iniziare ad agire in caso di addii importanti. Rinnovo MeretRinnovo Meret: si va verso la firma del contratto Secondo quanto riferisce La Repubblica, ilvuole continuare con Alex Meret. Dopo un’estate infuocata, passata dalla possibile firma con lo Spezia al nuovo accordo annuale con gli azzurri, il portiere si è preso la titolarità e si è dimostrato uno dei portieri ...

