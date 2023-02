Futsal, anche Ciampino cade al Palasele: la Feldi Eboli vince 3-1 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Con una prestazione da vera squadra, unita e compatta, la Feldi Eboli porta a casa i 3 punti contro il Ciampino Aniene e chiude nel migliore dei modi il mese di febbraio nell’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali. Finisce 3-1 al Palasele, con gli ospiti che vendono cara la pelle nei primi minuti ma poi cadono sotto i colpi e la tecnica dei giocatori di Salvo Samperi. Una gara come da pronostico non semplice per le volpi, soprattutto nella prima metà di tempo con il Ciampiano Aniene che contiene molto bene gli assalti dei rossoblù. Il gioco dei ragazzi di Samperi ha però la meglio sulla difesa degli ospiti e Guilhermao ha l’occasione di andare a segno ma il palo gli nega la gioia. Dalcin respinge i rari tentativi degli avversari finchè la gara arriva al suo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Con una prestazione da vera squadra, unita e compatta, laporta a casa i 3 punti contro ilAniene e chiude nel migliore dei modi il mese di febbraio nell’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali. Finisce 3-1 al, con gli ospiti che vendono cara la pelle nei primi minuti ma poi cadono sotto i colpi e la tecnica dei giocatori di Salvo Samperi. Una gara come da pronostico non semplice per le volpi, soprattutto nella prima metà di tempo con il Ciampiano Aniene che contiene molto bene gli assalti dei rossoblù. Il gioco dei ragazzi di Samperi ha però la meglio sulla difesa degli ospiti e Guilhermao ha l’occasione di andare a segno ma il palo gli nega la gioia. Dalcin respinge i rari tentativi degli avversari finchè la gara arriva al suo ...

