Furto aggravato, nei guai un 69enne di Napoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Rione Amicizia: eseguito un provvedimento per la carcerazione per Furto aggravato nei confronti di un uomo di 69 anni di Napoli Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, presso la sua abitazione, un 69enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ad una multa di 800 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di Furto aggravato e concorso in Furto aggravato, commessi a Forlì ed Ancona nel 2012. A darne notizia una nota stampa della Questura di ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Rione Amicizia: eseguito un provvedimento per la carcerazione pernei confronti di un uomo di 69 anni diStamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, presso la sua abitazione, unnapoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ad una multa di 800 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati die concorso in, commessi a Forlì ed Ancona nel 2012. A darne notizia una nota stampa della Questura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Furto aggravato, nei guai un 69enne di Napoli - - cremaonline : Furto aggravato in una tabaccheria, nella notte due uomini arrestati dai carabinieri di Crema in flagranza di reato… - cinquewit : SPACCATE Furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento di carte di credito: arrestato un 36enne LIVORNO - I carab… - discoradioIT : #Crotone, arrestati un 24enne e un 23enne: devono scontare 7 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e f… - crotoneok : ? Cutro, violenza sessuale di gruppo e furto aggravato: due ordini di carcerazione -