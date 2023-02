Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirli in tv (Di sabato 25 febbraio 2023) Funerali di Maurizio Costanzo in tv, ecco come seguirli. Si svolgeranno lunedì 27 febbraio le esequie solenni dell’amato giornalista scomparso ieri all’età di 84 anni. Nel weekend è stata invece allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. In centinaia, tra personaggi dello spettacolo, del mondo della politica e della cultura (ma anche semplici cittadini, si sono messi in fila per l’ultimo saluto al conduttore. Funerali Maurizio Costanzo: ecco quando e dove La camera ardente rimarrà aperta dalle 10.30 di oggi fino alle ore 18.00 e domani dalle 10.00 alle 18.00. In tanti in questi minuti si stanno recando presso il Campidoglio per dargli l’ultimo saluto: dai figli chiaramente e dai familiari, passando poi per gli attori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)diin tv, ecco come. Si svolgeranno lunedì 27 febbraio le esequie solenni dell’amato giornalista scomparso ieri all’età di 84 anni. Nel weekend è stata invece allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. In centinaia, tra personaggi dello spettacolo, del mondo della politica e della cultura (ma anche semplici cittadini, si sono messi in fila per l’ultimo saluto al conduttore.: ecco quando eLa camera ardente rimarrà aperta dalle 10.30 di oggi fino alle ore 18.00 e domani dalle 10.00 alle 18.00. In tanti in questi minuti si stanno recando presso il Campidoglio per dargli l’ultimo saluto: dai figli chiaramente e dai familiari, passando poi per gli attori, ...

