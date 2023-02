Funerali Maurizio Costanzo: Canale 5 in diretta con uno speciale di Verissimo e Tg5 (Di sabato 25 febbraio 2023) Maurizio Costanzo Dopo l’apertura della camera ardente (qui foto e video), lunedì 27 febbraio si terranno i Funerali solenni di Maurizio Costanzo, che avranno inizio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ecco dove seguire in diretta la cerimonia. Sarà Verissimo, su Canale 5, ad accompagnare i telespettatori per l’ultimo saluto al conduttore e giornalista scomparso ieri. La trasmissione di Silvia Toffanin, in collaborazione con il Tg5, presenta dalle 14.15 lo speciale Ciao Maurizio per seguire live i Funerali. Salta dunque anche Terra Amara. Sulla cerimonia saranno accese anche le telecamere di Rai 1, in diretta dalle 14 con Oggi è un Altro Giorno ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023)Dopo l’apertura della camera ardente (qui foto e video), lunedì 27 febbraio si terranno isolenni di, che avranno inizio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ecco dove seguire inla cerimonia. Sarà, su5, ad accompagnare i telespettatori per l’ultimo saluto al conduttore e giornalista scomparso ieri. La trasmissione di Silvia Toffanin, in collaborazione con il Tg5, presenta dalle 14.15 loCiaoper seguire live i. Salta dunque anche Terra Amara. Sulla cerimonia saranno accese anche le telecamere di Rai 1, indalle 14 con Oggi è un Altro Giorno ...

