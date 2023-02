Funerali Costanzo | le prime immagini di Maria De Filippi alla camera ardente del marito

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi Tv. Ieri, 24 febbraio 2023, è morto Maurizio. Oggi arriva l’apertura dellaal Campidoglio che dalle 10,30 porta con se un massiccio corteo. Ecco infettai che numerosissimi sono stati i colleghi, amici e cittadini comuni, tutti riuniti per dare l’ultimo saluto al noto conduttore venuto a mancare improvvisamente all’età di 84 anni dopo un ricovero di tre settimane in una clinica romana. Presentecredete di Maurizioovviamente cheDe, che oggi si mostra in pubblico per la prima volta dopo la morte del. Leggi anche: Rita DChiesa, lo sfogo amaro su: è distrutta dal dolore Leggi anche: “La vita in diretta”, ...