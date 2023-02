Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fulham: un centrocampista va in Norvegia: Adrion Pajaziti si appresta a lasciare il Fulham. Il centrocampista alban… -

... Andre' Zambo Anguissa Frank Zambo Anguissa ,del Napoli , ha rilasciato un'... a livello umano" S ulla sua avventura in azzurro : "Dopo ilvolevo riscoprire il piacere di giocare. ...Ilazzurro al 93' scaglia un meraviglioso tiro d'esterno dal limite dell'area che ... con riflettori puntati su Chelsea - Southampton, Forest - City e Brighton -. Alle 18.30 il ...

Fulham: un centrocampista va in Norvegia | Mercato Calciomercato.com

UFFICIALE: Fulham, si libera il centrocampista Onomah. Risoluzione consensuale TUTTO mercato WEB

Lukic può dire addio al Torino: il Fulham irrompe sul centrocampista ... numero-diez.com

Calciomercato Torino, il Fulham insiste per Lukic. Ma Juric non vuole la sua partenza Sky Sport

Calciomercato Torino, come cambia il centrocampo dei granata ... Calcio d'Angolo

Due anni dopo, ancora ci chiediamo come abbia fatto il Fulham a retrocedere nonostante in squadra ci fosse André-Frank Zambo Anguissa. Il secondo.Il centrocampista azzurro, tra i migliori in questa stagione con Spalletti, fa una confidenza che non lascia spazio ad altre interpretazioni ...