Frosinone-Parma 3-4 | Pecchia | “Una partita giocata con grande personalità”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico del, Fabio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria esterna in casa delper 3-4. Ecco le sue parole: “E’ una questione di equilibrio. Dobbiamo trovare la perfezione, per creare una mentalità vincente ci vuole tempo. Il campionato è ancora aperto ma questal’abbiamocon. I ragazzi si sono sempre allenati bene anche nei periodi negativi. Questa voglia di migliorare non è mai mancata. Quando la squadra riesce a trovare la quadra offriamo ottime prestazioni. La difesa è stata messa sotto pressione ma hanno fatto una gran gara. E’ stata unabellissima. Mi dispiace che alcuni falli su Vazquez non vengono sanzionati, mentre contro di noi viene utilizzato un metro diverso. Non entro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : #FrosinoneParma, info biglietti e trasferta ???? - apetrazzuolo : SERIE B - Parma, Pecchia: 'Gara bellissima col Frosinone, il campionato è ancora aperto' - infoitsport : Serie B: il Parma batte in nove il Frosinone 4-3 - infoitsport : Frosinone-Parma 3-4, la pagella di - WiAnselmo : RT @Mediagol: Frosinone-Parma, Pecchia: “Dobbiamo trovare la perfezione. Partita bellissima” -

Quando ilintuisce le difficoltà e la poca compattezza delscappa via sul doppio vantaggio sfruttando, in pratica, le uniche due azioni d'attacco: prima va in rete al 6' con Vazquez e ...- Gol e spettacolo al Benito Stirpe, dove la sfida traè finita con un rocambolesco 4 - 3. Tantissimi episodi in una sfida ricca di emozioni e che segna il primo ko in casa della stagione per la squadra di Grosso . I crociati invece ...

Frosinone-Parma, gol e spettacolo: finisce 3-4 con i crociati in 9! Corriere dello Sport

Frosinone-Parma, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Frosinone - Parma (3-4) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Frosinone-Parma, vota le PAGELLE DEI TIFOSI Forza Parma

Frosinone-Parma, le formazioni ufficiali: Vazquez "falso nueve", torna Juric Forza Parma

Il Parma vince una gara a dir poco rocambolesca contro il Frosinone, 4-3 allo Stirpe. In gol Vazquez (doppietta), Ansaldi e Zanimacchia, che regalano tre punti sudati e incredibili alla squadra di Pec ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...