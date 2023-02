Frosinone-Parma 3-4 | Grosso | “Abbiamo preso due gol in fotocopia Serviva più lucidità”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico del, Fabio, ha parlato dopo la sconfitta casalinga arrivata contro ilper 3-4. Ecco le sue parole a Sky: “Siamo stati puniti ad ogni disattenzione da una squadra attenta come il. Peccato perché eravamo rientrati in gara e per colpa di una leggerezza siamo tornati sotto. Avremmo dovuto avere maggiornel finale.due gol in. Dovremmo capire in settimana dovesbagliato. Sapevamo di incontrare una squadra con il dente avvelenato e ci hanno punito appena ne avevano l’occasione.sofferto nei primi minuti. Non siamo stati puliti nelle ripartenza e avremmo dovuto fare meglio in quelle occasioni. Nonostante la partita difficile sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : #FrosinoneParma, info biglietti e trasferta ???? - TG24info : Serie B – Frosinone vs Parma 3-4, Grosso: “Troppe leggerezze e poca lucidità ci sono costate la vittoria” |… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Frosinone-Parma, Grosso: “Presi due gol fotocopia. Loro con dente avvelenato” - Mediagol : Frosinone-Parma, Grosso: “Presi due gol fotocopia. Loro con dente avvelenato” - Tmbr79 : @MarcoFattorini Frosinone-Parma stasera -

Quando ilintuisce le difficoltà e la poca compattezza delscappa via sul doppio vantaggio sfruttando, in pratica, le uniche due azioni d'attacco: prima va in rete al 6' con Vazquez e ...- Gol e spettacolo al Benito Stirpe, dove la sfida traè finita con un rocambolesco 4 - 3. Tantissimi episodi in una sfida ricca di emozioni e che segna il primo ko in casa della stagione per la squadra di Grosso . I crociati invece ...

Frosinone-Parma, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Frosinone - Parma (3-4) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Frosinone-Parma, vota le PAGELLE DEI TIFOSI Forza Parma

Frosinone-Parma, gol e spettacolo: finisce 3-4 con i crociati in 9! Corriere dello Sport

Frosinone, primo ko interno: il Parma vince 4-3. Pisa ok in rimonta sul Perugia La Gazzetta dello Sport

Parola a Fabio Pecchia. Il tecnico del Parma in seguito alla sfida di Serie B tra i crociati ed il Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per approfondire la prestazione dei crociati sul ...Perde in casa contro l'Ascoli e cinque giorni dopo segna quattro gol in casa della capolista Frosinone e porta a casa tre punti. Il calcio non è una scienza esatta ma decifrare il Parma è veramente co ...