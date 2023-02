Friburgo, Grifo: “Ho tanti tifosi della Juventus in famiglia” (Di sabato 25 febbraio 2023) L’attaccante del Friburgo, Vincenzo Grifo, ha parlato dei futuri avversari negli ottavi di Europa League: la Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport Deutschland dopo il sorteggio: “La Juve è un club incredibile, ha una grande storia e conosco anche alcuni dei loro giocatori. Ho sempre sognato di giocare in stadi come quello. Quando il Friburgo è stato estratto con la Juve abbiamo tutti sorriso. Ho giocato lì con la nazionale, grande atmosfera, ho tanti tifosi bianconeri in famiglia, mio fratello maggiore e mio zio soprattutto. Sono proprio felice di sfidarli”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’attaccante del, Vincenzo, ha parlato dei futuri avversari negli ottavi di Europa League: la. Ecco le sue parole a Sky Sport Deutschland dopo il sorteggio: “La Juve è un club incredibile, ha una grande storia e conosco anche alcuni dei loro giocatori. Ho sempre sognato di giocare in stadi come quello. Quando ilè stato estratto con la Juve abbiamo tutti sorriso. Ho giocato lì con la nazionale, grande atmosfera, hobianconeri in, mio fratello maggiore e mio zio soprattutto. Sono proprio felice di sfidarli”. SportFace.

