Frasi sulla golosità e sull'amore per il cibo, divertenti e famose (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando l'abbiamo sgridato ci ha detto: "Voi vi lamentate sempre che non leggo abbastanza!". (Gianni Fantoni). Dal vassoio di pasticcini sbucò un babà diverso dagli altri: era magro e faceva piroette ... Leggi su dilei (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando l'abbiamo sgridato ci ha detto: "Voi vi lamentate sempre che non leggo abbastanza!". (Gianni Fantoni). Dal vassoio di pasticcini sbucò un babà diverso dagli altri: era magro e faceva piroette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kim20124 : RT @Lasabry91196702: @DigerossRoss @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli loro vi prendono in giro sminuendo la questione sulla gravit… - Lasabry91196702 : @DigerossRoss @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli loro vi prendono in giro sminuendo la questione sulla gra… - Titty48286633 : Verissimo frasi giuste di verità se non lo si prova sulla propria pelle non ci si crede purtroppo è molto brutto da… - elvise1657 : RT @PaoloBorg: Nel servizio sulla visita della Meloni a Kiev del Tg1 mancano del tutto i riferimenti alle frasi di Zelensky su Berlusconi c… - 1395Hui : RT @PaoloBorg: Nel servizio sulla visita della Meloni a Kiev del Tg1 mancano del tutto i riferimenti alle frasi di Zelensky su Berlusconi c… -