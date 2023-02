Francia, sul fronte dell’inflazione nessuna tregua: gli scenari sono in chiaroscuro (Di sabato 25 febbraio 2023) Si attende una diminuzione dell’inflazione nei prossimi mesi in Francia, che non impedirà comunque di mantenere livelli elevati. L’aumento dei prezzi al consumo, che dall’estate oscilla attorno al 6%, dovrebbe ancora attestarsi al 5% il prossimo giugno, secondo le ultime stime dell’Istituto Nazionale di Statistica francese. Gli scenari non sono comunque pienamente positivi. I prezzi dei prodotti alimentari continueranno a mostrare aumenti prossimi al 13% su un anno. Questo rialzo, unito a quello dei prezzi dei manufatti (+4,5% circa) e dei servizi (+3%), alimenterà il principale indice dell’inflazione, che include i prodotti alimentari al di fuori dei costi. Molti nuovi aumenti di prezzo devono ancora arrivare. Per questo, il Governo francese sta valutando la creazione di un “paniere anti-inflazione” ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Si attende una diminuzionenei prossimi mesi in, che non impedirà comunque di mantenere livelli elevati. L’aumento dei prezzi al consumo, che dall’estate oscilla attorno al 6%, dovrebbe ancora attestarsi al 5% il prossimo giugno, secondo le ultime stime dell’Istituto Nazionale di Statistica francese. Glinoncomunque pienamente positivi. I prezzi dei prodotti alimentari continueranno a mostrare aumenti prossimi al 13% su un anno. Questo rialzo, unito a quello dei prezzi dei manufatti (+4,5% circa) e dei servizi (+3%), alimenterà il principale indice, che include i prodotti alimentari al di fuori dei costi. Molti nuovi aumenti di prezzo devono ancora arrivare. Per questo, il Governo francese sta valutando la creazione di un “paniere anti-inflazione” ...

