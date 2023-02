Francesco Guidotti, team manager KTM: “Miller? Aspettative alte…” (Di sabato 25 febbraio 2023) Brad Binder e Jack Miller saranno i due alfieri di KTM nel Motomondiale 2023 della classe regina. Attorno al team austriaco c’è grande interesse con una lineup di centauri che potrebbe rivaleggiare senza troppi problemi con Yamaha e Ducati. C’è tanta attesa, ma i test andati in scena a Sepang hanno deluso le Aspettative della vigilia: il sudafricano ha incassato, come miglior risultato. un decimo posto, mentre l’australiano ha palesato enormi problemi facendo registrare due sedicesimi e un diciannovesimo posto. Sulla situazione dell’ex ducatista si è espresso Francesco Guidotti. Le parole di Francesco Guidotti di KTM (Credit foto – pagina Facebook KTM Factory Racing)“Forse le Aspettative erano troppo alte. Qualcosa ci è mancato, ad essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Brad Binder e Jacksaranno i due alfieri di KTM nel Motomondiale 2023 della classe regina. Attorno alaustriaco c’è grande interesse con una lineup di centauri che potrebbe rivaleggiare senza troppi problemi con Yamaha e Ducati. C’è tanta attesa, ma i test andati in scena a Sepang hanno deluso ledella vigilia: il sudafricano ha incassato, come miglior risultato. un decimo posto, mentre l’australiano ha palesato enormi problemi facendo registrare due sedicesimi e un diciannovesimo posto. Sulla situazione dell’ex ducatista si è espresso. Le parole didi KTM (Credit foto – pagina Facebook KTM Factory Racing)“Forse leerano troppo alte. Qualcosa ci è mancato, ad essere ...

