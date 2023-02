Forte terremoto in Giappone, scossa di 6,1 sull'isola di Hokkaido (Di sabato 25 febbraio 2023) Un terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter è stato registrato oggi 25 febbraio in Giappone, al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido.Secondo il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience... Leggi su today (Di sabato 25 febbraio 2023) Undi magnitudo 6,1 della scala Richter è stato registrato oggi 25 febbraio in, al largo dell'settentrionale di.Secondo il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Syria. Nella foto una delle zone più colpite dal terremoto al #Aleppo. Dopo 12 anni di guerra, ora anche il terrem… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Nuova forte scossa di magnitudo 6.3 in Turchia #terremoto - interrisnews : Un forte #terremoto ha fatto tremare l'isola di #hokkaido, in #Giappone - leggoit : #terremoto in #giappone, forte scossa di magnitudo 6.1: l'epicentro nel nord-est del Paese - emanugi07 : RT @RaiNews: Nuova scossa di #terremoto in Turchia con epicentro nel distretto di Obruk Bor, nel centro-sud del Paese. Sono più di 50mila i… -