(Di sabato 25 febbraio 2023) È già terminato ildima gli alti e bassi di Ferrari preoccupano tutti, Sainz meglio di, Verstappen ancora inarrivabile PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La mattinata aveva promesso bene con Carlos Sainz che aveva tenuto Verstappen dietro quasi fino alla fine della sessione, niente male veniva da dire Questo articolodi, le sueè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Il costruttore tedesco ha avuto un primo giorno di test incoraggiante, ma le cose sono andate male venerdì, quando… - ItsPego : Zhou che fa il primo tempo ma poi ha dei problemi. #zhou #formula1 #F1Testing #alfaromeof1 - franz247365 : Gente ma vi rendete conto che manca solo una settimana all'inizio del primo Gp di #Formula1? L'attesa è quasi finit… - EightMike : RT @F1Daviderusso: Primo giorno #F1Testing ?? Questa faccia è preferibile vederla oggi piuttosto che a marzo. Aspettiamo almeno le qualif… - tr_tifosi : RT @F1Daviderusso: Primo giorno #F1Testing ?? Questa faccia è preferibile vederla oggi piuttosto che a marzo. Aspettiamo almeno le qualif… -

I tempi di attacco dei long run sono stati incoraggianti per la Ferrari, tuttavia i problemi sono arrivati con il passare dei giri: basti pensare che in uno stint con la C3, da 1'38"4 (...Non si migliora nelsettore. 09.50 - Apriamo una finestra sulla Formula E in azione in Sudafrica a Cape Town, Mortara insegue Cassidy nelle prove libere . 09.45 - Perez sta provando a spingere ...

F1, test in Bahrain: Verstappen il più veloce nel primo giorno, Sainz 3° e Leclerc 4° Corriere della Sera

F1 / Test Bahrain 2023, Day-3, mattina: Leclerc al top, Bottas ko FormulaPassion.it

Leclerc svela il bluff della Ferrari nel primo giorno dei test F1 ... Fanpage.it

F1, Sainz: “Il primo obiettivo era migliorare il passo gara” [ VIDEO ] Circus Formula 1

Formula1 | Primo giorno di test andato, furibondo Leclerc, le sue dichiarazioni allarmano i tifosi Sport News.eu

Mondiale di Formula 1 2023, da oggi - giovedì 23 febbraio - fino a sabato 25 febbraio si inizia a fare davvero sul serio. Tutti i team sono in Bahrain per la sessione di test pre stagionali… Leggi ...Sky Sport Motori Weekend | SuperBike GP Australia, F1 Test Bahrain, Formula E Sudafrica, Un weekend ricco di emozioni per i motori su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 26 febbraio, tanti appu ...