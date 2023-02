Formula 1 | tifosi scatenati sui social Ivan capelli al commento preferito a Vanzini

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 febbraio 2023) I, soprattutto su Twitter si sonocontro Carlo, telecronista ufficiale di Sky per la F1. La stagione è appena iniziata con i test per le monoposto in Bahrain e Sky sta commentando le sessioni. Oggi il terzo e ultimo giorno di test e nel box di SkyF1 c’è un clima piuttosto leggero, conospite e un Carlopiù scanzonato del solito. In attesa del primo gran premio che si disputerà il prossimo fine settimana proprio in Bahrain, oggi a commentare le prestazioni della Ferrari e delle avversarie del cavallino c’è, quindi, anche, l’ultimo italiano a gareggiare in F1 con la Ferrari. Ie gli spettatori non hanno accolto con favore lo stile di, molto più ...