(Di sabato 25 febbraio 2023) Ancora una Reddavanti a tutti nella terza e ultima giornata di test collettivi della1 in. Sergio Perez è stato il più veloce, a bordo della sua RB19, completando un totale di 133 giri e un tempo di 1:30.305 (con gomma C4). Nella classifica dei tempi, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Facciamo il punto della situazione, in vista del primo round del Mondiale della prossima settimana. Red. La RB19 sembra essere ancora un passo avanti rispetto alla concorrenza, già nella versione scesa in pista in. La vettura è apparsa subito veloce e agevole in diverse condizioni e con diverse mescole di pneumatici e Verstappen parte con i favori del pronostico per il GP della prossima settimana. Per il team di Milton Keynes questa tre giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Cosa deve fare la Ferrari per recuperare sulla Red Bull a una settimana dal Gp del Bahrain - red_arrow19 : RT @sonoantobozz: Ultima domenica Senza Formula uno: - AdrianaSpulber : RT @Corriere: I verdetti dei test: Red Bull perfetta. Ferrari, potenziale nascosto. L’Aston stupisce - TuttoQuaNews : RT @Corriere: I verdetti dei test: Red Bull perfetta. Ferrari, potenziale nascosto. L’Aston stupisce - Corriere : I verdetti dei test: Red Bull perfetta. Ferrari, potenziale nascosto. L’Aston stupisce -

E forse anche incerta, nonostante laBull abbia mostrato una superiorità complessiva nei confronti della Ferrari, che a sua volta pare nettamente avanti a una Mercedes in difficoltà e alle ...Il circus di1 si interroga sulla vera sorpresa dei test in Bahrain : l' Aston Martin . La scuderia ...Bull, "Newey preoccupato dall'Aston Martin" . Aston Martin, Alonso tira il freno: "Ci ...

Formula 1 - Red Bull chiude in testa le prove in Bahrain - Quattroruote.it Quattroruote

Formula 1: come sono andati i test in Bahrain AlVolante

La Ferrari è in rodaggio, la Red Bull è già da Mondiale: cosa hanno ... Fanpage.it

Torna la F1, la Ferrari di Vasseur insegue la Red Bull - Attualità Agenzia ANSA

GP Bahrain 2023: orari Sky e TV8 - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

SuperSport.com delivers comprehensive coverage of major sporting events, including video highlights, results, fixtures, logs, news, TV schedules and more.Red Bull driver Max Verstappen was so far ahead last season that catching the Formula One champion may feel like scaling a mountain. So that's exactly what Ferrari's Charles Leclerc did to get himself ...