Formula 1, Arabia Saudita pronta a schierare una sua scuderia (Di sabato 25 febbraio 2023) Grandi piani per il Circus più importante e famoso dell'automobilismo. Il principe Saudita Khalid bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente del motorsport dell'Arabia Saudita, si è sbottonato recentemente sui piani futuri dello Stato arabo sulla Formula 1: dopo essere entrati nel Mondiale con il circuito di Gedda e con Aramco, il Paese ha provato ad acquistare la totalità degli eventi offrendo una cifra monstre a Liberty Media che, gentilmente, ha declinato. Adesso il principe sarebbe pronto a entrare in gioco con una scuderia tutta Saudita che potrebbe rivaleggiare per la vittoria con colossi del calibro di Red Bull, Ferrari e Mercedes. Formula 1, Arabia Saudita pronta con un team: "Lavoriamo al progetto ...

