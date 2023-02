Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo, Serie A 2022/2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Le Formazioni ufficiali di Lecce e Sasuolo, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. I padroni di casa hanno ottenuto ben sette punti nelle ultime tre giornate e ora sognano anche di raggiungere la parte sinistra della classifica del massimo campionato italiano. Gli ospiti sono distanti solamente tre punti, ma arrivano invece da un pareggio e una sconfitta e questa sera dovranno fare a meno dello squalificato Laurienté. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo Lecce: in attesa Sassuolo: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Ledie Sasuolo, sfida valida per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa hanno ottenuto ben sette punti nelle ultime tre giornate e ora sognano anche di raggiungere la parte sinistra della classifica del massimo campionato italiano. Gli ospiti sono distanti solamente tre punti, ma arrivano invece da un pareggio e una sconfitta e questa sera dovranno fare a meno dello squalificato Laurienté. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : AZ Alkmaar-Cambuur (sabato 25 febbraio 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infoitsport : Formazioni ufficiali Empoli-Napoli: Spalletti conferma Lozano e Zielinski, c'è Osimhen e non Simeone! Le scelte di… - infoitsport : Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: niente turnover per Spalletti, Zielinski e Lozano dal 1' - infoitsport : Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE: Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: arriva la decisione su Osimhen e Kvara -