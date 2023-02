Fondo pensione: conviene ancora sottoscriverlo? Cosa dicono i dati (Di sabato 25 febbraio 2023) Fondo pensione: il 2022 si è rivelato un anno terribile per la previdenza integrativa. Sul settore si è abbattuta l’onda lunga della pandemia, i contraccolpi sul mercato azionario di crisi energetica e conflitto tra Russia e Ucraina hanno fatto il resto. Nonostante il crollo dei rendimenti, si è comunque registrato un aumento degli iscritti. Una panoramica sul tema. Costo Gas in discesa: di quanto e a partire da quando? Le stime Fondo pensione: 2022 “nero”, sui 10 anni meglio il Tfr Fondo pensione: l’anno appena passato si è rivelato terribile per il settore della previdenza integrativa. Onda lunga della pandemia di Covid, contraccolpi sui mercati finanziari della crisi energetica e del conflitto in Ucraina hanno fatto crollare i rendimenti: considerando alcuni ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 25 febbraio 2023): il 2022 si è rivelato un anno terribile per la previdenza integrativa. Sul settore si è abbattuta l’onda lunga della pandemia, i contraccolpi sul mercato azionario di crisi energetica e conflitto tra Russia e Ucraina hanno fatto il resto. Nonostante il crollo dei rendimenti, si è comunque registrato un aumento degli iscritti. Una panoramica sul tema. Costo Gas in discesa: di quanto e a partire da quando? Le stime: 2022 “nero”, sui 10 anni meglio il Tfr: l’anno appena passato si è rivelato terribile per il settore della previdenza integrativa. Onda lunga della pandemia di Covid, contraccolpi sui mercati finanziari della crisi energetica e del conflitto in Ucraina hanno fatto crollare i rendimenti: considerando alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annikaG14 : RT @GanzoSwan: Ormai gli impiegati di banca sono diventati come i commessi di Foot Locker. Vai per una operazione e vogliono venderti assic… - yufalcediluna : RT @GanzoSwan: Ormai gli impiegati di banca sono diventati come i commessi di Foot Locker. Vai per una operazione e vogliono venderti assic… - cherrygroupies : RT @ciambellinaila: bilancio di oggi bad day to good day pipeline: - pianto 1h per uno scemo - firmato per il fondo pensione (don’t ask)… - ciambellinaila : bilancio di oggi bad day to good day pipeline: - pianto 1h per uno scemo - firmato per il fondo pensione (don’t as… - Solitudinario : In fondo il sostantivo è giusto un riposino del Verbo che lavora dalla notte dei tempi e non andrà in pensione tanto presto. -