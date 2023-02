Fondi pensione: che mazzata | Crollano i rendimenti ed attenzione al silenzio assenso nel 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Se hai scelto i Fondi pensione hai sbagliato perchè rischi di perdere tanto. Ma col nuovo silenzio assenso puoi averli a tua insaputa. attenzione sui Fondi pensione perché le cose stanno cambiando e gli allarmi si moltiplicano. Da anni ormai i lavoratori hanno capito che la loro pensione sarà bassissima e pertanto aderiscono ai Fondi pensione per poter avere qualche cosa in più quando poi si ritireranno dal lavoro. Fondi pensione: arriva una forte stangata – IlovetradingL’idea del fondo pensione è proprio quella di avere una rendita da affiancare alla pensione che si percepirà in futuro. Come sappiamo oggi le pensioni sono molto basse, ma in futuro ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 febbraio 2023) Se hai scelto ihai sbagliato perchè rischi di perdere tanto. Ma col nuovopuoi averli a tua insaputa.suiperché le cose stanno cambiando e gli allarmi si moltiplicano. Da anni ormai i lavoratori hanno capito che la lorosarà bassissima e pertanto aderiscono aiper poter avere qualche cosa in più quando poi si ritireranno dal lavoro.: arriva una forte stangata – IlovetradingL’idea del fondoè proprio quella di avere una rendita da affiancare allache si percepirà in futuro. Come sappiamo oggi le pensioni sono molto basse, ma in futuro ...

