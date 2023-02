(Di sabato 25 febbraio 2023) Gilberto Pichetto Fratin lo va ripetendo da giorni: «L'Italia è diversa». Pur condividendo l'obiettivo alla base della direttiva europea sull'efficientamento energetico, chiamata anche «», il ministro dell'Ambiente sottolinea con forza la necessità di un percorso graduale, compatibile con la realtà del nostro Paese. Perché la maggior parte degli edifici di proprietà sono attualmente in classe G, e raggiungere la E entro il 2030 e la D entro il 2033 è un traguardo chiaramente fuori portata. Chi coprirebbe i costi di un'operazione del genere? Pichetto Fratin lo spiega in modo semplice: «Con tutta l'operazione del superbonus 110% abbiamo messo 70. È stato un intervento di efficientamento su 360-370 mila edifici. Un calcolo, anche molto prudente, sul passaggio di 2 classi energetiche investirebbe dai 3 ai 4 milioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Follia #Ue, rendere green tutte le case ci costerebbe mille miliardi #25febbraio #iltempoquotidiano… - patriziateresa7 : RT @partigggiano: La follia di una guerra che sta mietendo morte e distruzione la si legge anche nei volti di queste vedove e queste madr… - francoscoca : RT @partigggiano: La follia di una guerra che sta mietendo morte e distruzione la si legge anche nei volti di queste vedove e queste madr… - sardo1951 : RT @partigggiano: La follia di una guerra che sta mietendo morte e distruzione la si legge anche nei volti di queste vedove e queste madr… - joeproitaliarc : La ministro per la famiglia, Eugenia Roccella,sta discutendo di rendere l’utero in affitto REATO UNIVERSALE,ossia d… -

... 'Gli editori e gli autori li ingaggiano peri loro libri a prova di cancellazione prima ...il capitalismo globale contro un'insurrezione 'populista' globale) è alla base di tutta la......col riferimento al noto ex calciatore dell'Inter e della nazionale ma senza una "z" per... L'intento è quello di cele - brare grandi nomi "in bilico trae talento puro", con l'obiettivo ...

Smart TV QLED Samsung da 50" 4K UHD: FOLLIA Amazon(-49%) Telefonino.net

McLaren Elva, la follia da 907 cavalli di Novitec Autoblog

Fusioni, i no costano una follia - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

La follia normativa sul poker live tocca il fondo in North Dakota GiocoNews.it

Per Salvini lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 è l ... Fanpage.it

Corse che vengono soppresse, treni con frequenze a dir poco irrispettose dei cittadini, risorse economiche inadeguate a rendere più competitivo il mezzo pubblico su ferrovia rispetto a quello privato ...