Foibe, Valditara e Frassinetti a Basovizza con gli studenti. Le commoventi foto della visita (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli studenti di quattro scuole da altrettante città italiane hanno fatto visita oggi alla Foiba di Basovizza. Con loro, oltre ai docenti, c'erano il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il sottosegretario, Paola Frassinetti, accompagnati anche dalle associazioni di esuli. La visita nei luoghi della memoria, compresi il Museo di Basovizza e il Magazzino 18 di Trieste, è stata promossa dal Mim con le istituzioni scolastiche e rientra nell'ambito del concorso nazionale dal titolo "10 febbraio: Amate sponde. Ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo", rivolto alle scuole. Valditara l'ha descritta come il riconoscimento di «una parte integrante della storia d'Italia», che ...

