Firenze, donna accoltellata dal compagno: "La vita con lui è una prigione" (Di sabato 25 febbraio 2023) Arrestato un 38enne: completamente ubriaco ha colpito la vittima che è riuscita a scappare e a rifugiarsi da un vicino Leggi su lanazione (Di sabato 25 febbraio 2023) Arrestato un 38enne: completamente ubriaco ha colpito la vittima che è riuscita a scappare e a rifugiarsi da un vicino

