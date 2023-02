Firenze, 450 docenti universitari si mobilitano per la preside (Di sabato 25 febbraio 2023) Il mondo delle università italiane e dei docenti si stringono e si mobilitano a favore della preside del Liceo Michelangiolo di Firenze. Già da ieri sono oltre 450 i docenti italiani che dalle città di tutto il Bel Paese hanno firmato un documento congiunto in sostegno della dirigente scolastica, Annalisa Savino dopo gli scontri dello ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Il mondo delle università italiane e deisi stringono e sia favore delladel Liceo Michelangiolo di. Già da ieri sono oltre 450 iitaliani che dalle città di tutto il Bel Paese hanno firmato un documento congiunto in sostegno della dirigente scolastica, Annalisa Savino dopo gli scontri dello ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... esmigli1 : Anche i docenti universitari stanno con la preside del liceo Michelangiolo di Firenze: «La sua non è politicizzazio… - infoitinterno : Oltre 450 professori universitari si mobilitano per la preside di Firenze - MauroSeverino11 : AGI - Il mondo universitario si mobilita a favore della preside del liceo #Michelangiolo di Firenze: sono già circa… - ilsecoloxix : #Studenti aggrediti a #Firenze, 450 professori universitari firmano documento di sostegno alla preside #Savino… - sulsitodisimone : Oltre 450 professori universitari si mobilitano per la preside di Firenze -