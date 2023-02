Fioretto da show in Coppa del Mondo | è poker di medaglie per l’Italscherma

(Di sabato 25 febbraio 2023) Al Cairo la pedana si tinge di azzurro. Nella tappa delladeldi scherma in Egitto,dell’Italia delche conquista quattro podi: doppietta nella prova femminile, con la prima vittoria nel circuito iridato di Martina Favaretto e il secondo posto di Martina Batini, ma duearrivano anche dalla gara maschile con il secondo posto di Tommaso Marini e il terzo di Davide Filippi. Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan, ha rotto il ghiaccio superando la rumena Saveanu 15-7, prima d’affrontare e vincere un doppio super-derby azzurro. Nel tabellone da 32 s’è imposta all’ultima stoccata, per 15-14, su Erica Cipressa, mentre nel match degli ottavi di finale Favaretto ha battuto per 15-10 la vincitrice delle prime due gare didel ...

